Sıla Bebek Davasında İkinci Duruşma Başlıyor

DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLIYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, bugünkü gün içinde Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Duruşma, saat 10.30’da başlayacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesi’ne gelmeye başladı.

SANIKLAR HAKKINDA CEZA TALEPLERİ

Davada, anne Bakiye Yeniçeri hakkında “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 67 yıl hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Kapalı oturumda yapılacak duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmaya başlanması bekleniyor.