Sıla’dan Ahmet Kural’a mesaj

Sevilen pop sanatçısı Sıla, bekarlıkla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sevilen pop sanatçısı Sıla, Bursa’da verdiği konserde sarfettiği sözlerle yeniden barıştığı Ahmet Kural’a mesaj gönderdi.

Yaz konserleri kapsamında Bursa’ya gelen Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği Sıla, ” İlk etapta dinlediğiniz bekar şarkılarıydı. Çok üstünde konuşmaya gerek görmüyorum bekar şarkılarının. Çok da tasvip etmiyorum bekarlığı” diyerek kafalarda soru işaretine neden oldu. Sıla’nın yeniden barıştığı ileri sürülen Ahmet Kural’a mesaj gönderdiği iddia edildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sıla, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

TRT