Sıla, Hazer Şef ile aşk mı yaşıyor?

Güzel şarkıcı Sıla'nın Hazer Şef ile aşk mı yaşadığı iddia edildi.

Eski sevgilisi Ahmet Kural ile davalık olan güzel şarkıcı Sıla’nın Hazer Şef ile aşk mı yaşadığı iddia edildi.

Şarkıcı Sıla önceki akşam adını MasterChef yarışmasıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş’ta görüntülendi.

Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla’nın Nişantaşı’ndaki evine gitti.

Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla’ya sitenin güvenliği ve Hazar Armani destek olurken ünlü şefin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.