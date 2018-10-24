Sıla ile Ahmet Kural evleniyor

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmey Kural'ın evlilik hazırlıkları yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda ayrılan ancak aşkları bitmeyen ünlü çiftten güzel haber geldi. Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmey Kural’ın evleneceği iddia edildi.

Dokuz ay birlikte olduktan sonra ayrılan ve 10 ay süren ayrılığın ardından tekrar barışan Sıla ve Ahmet Kural, evlilik yolunda ilk adımlarını atmaya karar verdi.

Gel Konuşalım programının haberine göre; Ahmet Kural ve Sıla, ilerleyen günlerde ailelerini yemekte bir araya getirecek.

Öte yandan Sıla geçen günlerde, “Bekarlığı tasvip etmiyorum” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

TRT