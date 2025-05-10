Sıla Karabacak, cenazesi defnedildi

CENAZE TÖRENİ MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak’ın cenazesi, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde defnedildi. 20 yaşındaki Karabacak’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve ailesinin yaşadığı Gökçeköy Mahallesi’ndeki evine getirildi. Evin önünde helallik alınması sırasında, annesi Esen ve babası Özay Karabacak, üzerine duvak örtülen kızlarının naaşı başında derin bir üzüntü ile gözyaşı döktü.

AİLE YAS TUTUYOR

Anne Esen Karabacak, “Gitme Sıla’m, seni bırakmayacağım, Anneler Günü’nde beni bıraktın, gittin.” diyerek ağıt yaktı. Diğer aile üyeleri de duygusal anlar yaşarken, “Vermem seni Sıla’m, vermeyeceğim ben.” ifadelerini kullandı. Baba Özay Karabacak, yakınlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Sıla Karabacak, ailenin üç çocuğundan ikincisi olarak biliniyor. Cenaze namazı, Cami Mezarlığı’nda öğle vakti kılındıktan sonra toprağa verildi. Törene öğrencinin ailesinin yanı sıra okul arkadaşları, mahalle sakinleri ve Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı katıldı.

KAZA DETAYLARI

Kazanın meydana geldiği Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli mevkisinde, Selim Ateş’in kullandığı motosiklet, tali yoldan çıkan Mesut Küçük’ün yönetimindeki traktörle çarpıştı. Bu kazada motosiklete binen Sıla Karabacak ile motosikletin sürücüsü Selim Ateş ve traktör sürücüsü Mesut Küçük yaşamını yitirdi. Sıla Karabacak ile Selim Ateş’in, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenci olduğu öğrenildi.