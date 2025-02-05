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Sıla’nın Canileri Ağır Ceza Hakiminde

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DURUŞMAYA KATILIM VE İLK AŞAMA

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak gerçekleşen duruşma, anne B.Y. ile çocuk sanıklar G.K. ve K.A.’nın bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımıyla başladı. Duruşma salonunda ayrıca K.A.’nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. da yer aldı. Duruşmanın ilk aşaması, B.Y.’nin dinlenmesiyle gerçekleştirildi.

KOMİSYON TEMSİLCİLERİ VE GÖZLEMCİLER

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş duruşmada bulundu. Ayrıca bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.

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