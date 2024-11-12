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Sıla’nın Darp Edildiği İddiasına Cevap

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OLAYIN BAŞLANGICI

Malkara ilçesinde bulunan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri’yi 2 Ağustos tarihinde Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklarla dolu olan kızının, komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Sıla Yeniçeri muayene edildikten sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. 8 Eylül akşamı ise aile, Sıla Yeniçeri’yi yeniden hastaneye götürmek zorunda kaldı.

DURUMUN CİDDİYETİ

Baygın bir haldeki Sıla Yeniçeri’yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Sıla Yeniçeri’nin durumu ağırlaşırken, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayenede, Sıla Yeniçeri’nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi ve vücudunda fiziksel şiddet izlerine rastlandı. Kızın tedavi süreci devam ederken, hastane tarafından alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

Gizlilik kararı alınan soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ve bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ile K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de düzenlenen bir basın toplantısında, Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismara uğradığını adli tıp raporlarıyla kesinleştiği ifade etti.

HASTANE TEDAVİSİ SONUCU

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim tarihinde 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

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