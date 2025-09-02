Haberler

Sıla ve Selin’in Babası Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Milli voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan’ın babası, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Vedat Çalışkan, dün İstanbul’daki evinde ani bir şekilde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Vedat Çalışkan’ın cenazesi, bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi. Cenaze törenine, kadın voleybol milli takım oyuncusu Sıla Çalışkan, kendisi gibi Vakıfbank’ta oynayan kardeşi Selin Çalışkan, takım arkadaşları, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN

Arapçeşme Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Vedat Çalışkan, namazın ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖNEMLİ

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

