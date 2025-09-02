Sıla ve Selin’in Babası Vefat Etti

Voleybolcamın Babası Toprağa Verildi

Milli voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan’ın babaları, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vedat Çalışkan (60), Kocaeli’de defnedildi. Dün İstanbul’daki evinde aniden kalp krizi geçiren Vedat Çalışkan’ın cenazesi, bugün Gebze ilçesine getirildi.

Cenaze Törenine Katılım Yoğun Oldu

Cenaze törenine kadın voleybol milli takımı ve Vakıfbank sporcusu Sıla Çalışkan ile yine Vakıfbank’ta oynayan kardeşi Selin Çalışkan katıldı. Ayrıca takım arkadaşları, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş cenaze namazında yer aldı.

Cenaze Namazı Arapçeşme Camii’nde Kılındı

Arapçeşme Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Vedat Çalışkan, Pelitli Mezarlığı’nda defnedildi.