Sıla, Ziynet yüzünden mi dayak yedi?

Sıla ile sevgilisi Ahmet Kural kavgasına neden olduğu iddia edilen Ziynet Sali'den ilk açıklama geldi.

Sıla ile sevgilisi Ahmet Kural arasında yaşanan kavga ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Kavgaya neden olduğu iddia edilen Ziynet Sali’den ilk açıklama geldi.

İkilinin kavgasına Ziynet Sali’nin neden olduğu iddia edildi.

Sali, konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu

“Hiç bir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla’ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum. Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır.”

HÜRRİYET