Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Çorum merkezli olarak gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, polis ekipleri toplamda 30 ilde operasyon düzenledi. Bu süreçte gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sebebiyle 79 şahsın yakalanması sağlandı. Gerçekleştirilen baskınlarda, 39 adet ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 adet çeşitli çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet av fişeği, 30 adet silah parçası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı ve tutuklamalar yapıldı.