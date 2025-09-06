Haberler

SİLAH RUHSAT HARCI YÜZDE 100 ARTTI

YENİ DÜZENLEME İLE YÜZDE 100 ZAM

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına uygulanan maktu harçlara yaklaşık yüzde 100 zam yapılıyor. Her yıl için 31 bin 600 TL olarak belirlenen silah taşıma izin harcı, ruhsatların 5 yıl geçerli olması nedeniyle toplamda 158 bin TL olacak. Daha önceki dönemde bu tutar ise 79 bin TL’de kalmıştı. Yeni düzenleme, yarından itibaren uygulanacak.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLER

Zam kararının duyurulmasının ardından sosyal medya platformlarında esprili yorumlar yer aldı. Özellikle silah merakının yoğun olduğu Karadeniz’e dikkat çeken kullanıcılar, “Karadenizliler buna üzülecek” gibi yorumlar yaptı. Son zamanlarda, özellikle Karadeniz bölgesindeki düğünlerde, tüm uyarılara rağmen havaya ateş açma olaylarının artması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da belirgin bir artış görüldü.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

