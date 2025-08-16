Haberler

Silah Satışı Yaparken Yakalandı – Muğla

ÖNEMLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, bir şahsın iletişim uygulaması aracılığıyla silah satışı yaptığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama sonucunda çok sayıda yasadışı silah ve mühimmat bulundu.

YASADIŞI SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Arama sırasında, evde 3 adet belgesiz av tüfeği, belgesiz havalı tüfek, belgesiz kurusıkı tabanca ve şarjörü, saçma atan havalı tabanca ve şarjörü, testere ağızlı pala, oluklu pala, 2 adet oluklu kasatura, 2 adet muşta, 13 adet tüfek kartuşu, 19 adet gaz tüpü ile birlikte saçma ele geçirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan takipler sonucunda, şüpheli şahıs Uşak ilinde yakalandı. Bu operasyon, silah satışının engellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Üzüm Hasadı Başladı

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Tarım işçileri, zor hava koşullarında üzümleri toplarken, kurutma işlemlerine de devam ediyor. Üzümler büyük ölçüde dış pazara gönderilecek.
Haberler

Doğankent’te Kamyonet Devrildi, 4 Ölü

Doğankent'te bir kamyonet kazasında sürücü ve üç yolcu yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.