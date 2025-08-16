Silah Satışı Yaparken Yakalandı – Muğla

ÖNEMLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, bir şahsın iletişim uygulaması aracılığıyla silah satışı yaptığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama sonucunda çok sayıda yasadışı silah ve mühimmat bulundu.

YASADIŞI SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Arama sırasında, evde 3 adet belgesiz av tüfeği, belgesiz havalı tüfek, belgesiz kurusıkı tabanca ve şarjörü, saçma atan havalı tabanca ve şarjörü, testere ağızlı pala, oluklu pala, 2 adet oluklu kasatura, 2 adet muşta, 13 adet tüfek kartuşu, 19 adet gaz tüpü ile birlikte saçma ele geçirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan takipler sonucunda, şüpheli şahıs Uşak ilinde yakalandı. Bu operasyon, silah satışının engellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.