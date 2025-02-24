Silah Sevkiyatı Dursun, Filistin Tanınsın

ALMAN HÜKÜMETİNİN SİLAH SEVKİYATINA TEPKİ

Almanya Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken, Alman hükümetinin İsrail’e yönelik silah sevkiyatını durdurma tutumunu desteklediğini açıkladı. Aken, Federal Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Almanya’nın bu konuda atması gereken adımları vurguladı. Aken, insan hakları ihlalleri konusuna dikkat çekerek, “İşlenen bir insan hakları suçunun başka bir insan hakları suçu için asla gerekçe olmamalıdır.” dedi. İsrail ordusunun Gazze’de sürdürdüğü savaşın uluslararası hukuk ihlallerine neden olduğunu belirten Aken, bölgedeki insan hakları ihlallerine karşı da durduklarını ifade etti.

FİLİSTİN’İN TANINMASI GEREKİYOR

Aken, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını savundu ve bu konuda birçok Avrupa Birliği ülkesinin benzer bir duruş sergilediğini dile getirdi. Aken, partisinin bu konuda net bir tutum sergilediğini ve Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini belirtti. Aken’in açıklamaları, Avrupa’daki çeşitli siyasi aktörlerin konuya olan yaklaşımını yansıtıyor.

UKRAYNA İÇİN BARŞ GÜCÜ ÖNERİSİ

Ukrayna’ya olası bir barış gücü gönderilmesi konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu ifade eden Aken, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz ile Başbakan Olaf Scholz’dan farklı düşündüğünü belirtti. Aken, iki taraf barış anlaşması kabul ederse, Birleşmiş Milletler tarafından tarafsız bir barış gücünün gönderilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Çinli mavi miğferlerin de barış gücünde yer almasının gerekliliğini savundu ve bunun Ukrayna için maddi bir güvenlik garantisi olacağını söyledi. Aken, Çinli mavi miğferlerin varlığının Rusya’nın bu güce saldırmamasını sağlayacağını ve bu durumun önemli bir güvenlik teminatı olacağını ifade etti.

SOL PARTİ’NİN REKABETİ

Son olarak Aken, partisinin seçimlerde aldığı yüzde 8 oy oranı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sonuçların, Sol Parti’nin geri dönüşünü simgelediğini dile getirerek, “Sol Parti geri döndü” ifadesini kullandı. Bu da, Sol Parti’nin siyasi arenada yeniden güç kazanma çabalarını pekiştiriyor.