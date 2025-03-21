Silah Temizlerken Eşini Vurdu, Darp Edildi

OLAY HAKKINDA BİLGİLER

Konya’da meydana gelen olayda, 77 yaşındaki bir adam evinde silahını temizlerken, silahın aniden ateş alması sonucu eşi 53 yaşındaki kadını vurdu. Olayın ardından kadının oğlu, durumu fark edince yaşlı adamı darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRI VE GÖZALTILAR

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 77 yaşındaki M.G., kendisine ait silahı temizliyordu ki silah aniden ateş aldı ve bu sırada eşi Z.B. yaralandı. Olay sırasında annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki B.B., M.G.’yi darp etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, M.G. ve B.B.’yi gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMU VE İFADE

Omzundan hafif yaralanan Z.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G., Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra, emniyete götürüldü. Burada verdiği ifadede, “bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim” diye savunma yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.