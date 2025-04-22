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Silahlı Kavga, 1 Yaralı, 3 Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

Kırıkkale’de meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi tabancayla omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak üzerinde gerçekleşti. Belirtilen bilgilere göre, H.M.E. ile Ş.D. ve E.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın devamında çıkan silahlı çatışmada H.M.E. tabanca ile omzundan vuruldu.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Yaralı şahsın ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. H.M.E.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı çatışmanın yaşandığı bölgede ise detaylı inceleme yapıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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