Silahlı Kavga: 5 Ölü, 5 Yaralı SAKARYA – Komşular Arasında Çıkan Çatışmada Kan Döküldü

SAKARYA’DA KOMŞU KAVGASI KANLI BİTTİ: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta meydana gelen olay, gece saatlerinde yaşandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALANANLARDAN İKİSİ DAHA KURTARILAMADI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren 5 yaralı ise polis gözetiminde tutuluyor.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmada kullanıldığı belirtilen 4 tabanca da emniyet güçlerince ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.