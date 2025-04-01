Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

OLAY YERİNDEKİ KAVGA VE YARALANMALAR

Çorum’un Alaca ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 30 Mart’ta Alaca ilçesinin Çorum Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda bilinmeyen nedenlerden ötürü 2 grup arasında bir kavga çıktı. Bu kavga esnasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Alaca Devlet Hastanesi’ne götürdü.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE YAKALANMASI

Olayın ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, gerekli çalışmaları yaparak olayla ilgili olarak şüpheli olan Yusuf A. ve Y.A. isimli kişilerin kimliğini belirledi. Şüphelilerden Yusuf A. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bilgisi alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği ve bu kavga sırasında 2 şahsın silahla vurulduğu net bir şekilde görülüyor. Saldırganların, yaraladıkları şahısları daha sonrasında da darp ettikleri dikkat çekiyor. Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılan şüpheliler, olay yerinden bir araçla kaçarak uzaklaştı.