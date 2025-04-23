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Silahlı Kavga, İki Yaralı, Bekçi Vurdu

SİLAHLI KAVGA MEYDANA GELDİ

Alacak meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada Mehmet K., iki kişiyi tabancayla yaraladı. Olay, bir bekçi tarafından vurulmasına yol açtı. Yaşananlar, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi, Pusula Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MEHMET K. YARALADI

İddialara göre, Mehmet K., borç-alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı İsmail D. ve Ahmet E. ile karşılaştı. Çatışma, tartışma sonrası silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında bulunan silahla İsmail D. ve Ahmet E.’yi yaraladı. Bu esnada, devriye gezen ve ismi öğrenilemeyen bir bekçi Mehmet K.’yı silahla bacağından vurdu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekiler ve bekçi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralı İsmail D.’nin durumu ağır olarak bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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