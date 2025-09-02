Silahlı Kavga, Olay Detayları Netleşti

OLAYIN AYRINTILARI NETLEŞİYOR

Samsunspor taraftar grubunun, geçtiğimiz pazar günü Trabzon’da oynanan maçı izlemek üzere yola çıktıkları esnada Giresun’un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada yaşanan silahlı kavgayla ilgili ayrıntılar belirmeye başladı. Lokanta önüne dayanışma gösteren ilçe sakinleri, “Emrah Usta yalnız değildir” yazılı pankartlarla destek verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından tutuklanan lokanta sahibi Emrah Tok, Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadede, kendisi ve ailesinin saldırıya uğradığını belirtti. Tok, silahı savunma amacıyla kullandığını ifade etti.

TUTUKLAMA VE İFADELER

Emrah Tok, mahkemeye çıkarıldığında yaptığı açıklamada, “Emrah Usta Et Mangal isimli iş yerimin önünde bir minibüs durdu, minibüsten bir şahıs inerek içeri girdi ve sipariş verdi” diyerek olayın başlangıcını anlattı. Restoranda gürültü yapan kişilerin rahatsız edici tavırlarının çalışanlarından biri tarafından kendisine bildirildiğini belirten Tok, “Masalarına gittiğimde, sizin sorumlunuz kim diye sorduğumda tanımadığım bir kişi ‘Buyur ben grup lideriyim’ dedi” diye kaydetti. Tok, kalabalığın daha da şımarıkça gürültü yaptığını aktardı.

SAĞDUYULU DAVRANIYORDU

Tok, “Sakinleşmeyince polisi aramak istediğimizde bizim üzerimize saldırdılar” ifadesini kullanarak, kendisine ve yanındaki çalışanlara yönelik darp olayını anlattı. Olay sırasında ruhsatlı tabancasını eline aldığını, ancak hala saldırıya maruz kaldığını vurguladı. “Silahın ilk patlamasında fişek kalorifer peteğine isabet etti” diyen Tok, “Kalabalık hala dağılmadı ve 4-5 kişi beni darp etmeye devam edince 3 el daha ateş ettim” şeklinde konuştu.

OLAY SONRASI YARALILARA MÜDAHALE

Tok, olayın ardından çalışanlarının yaralılara müdahalede bulunduğunu ve dışarıdaki grubun işletmelerine zarar vermeye devam ettiğini ifade etti. “Ambulans çağırın, polisi arayın” diyerek, yardım çağrısında bulunduğunu aktardı. Olay yerine daha fazla kişi gelince ortamın daha da gerginleştiğini ifade eden Tok, “Köylüler olaya müdahale etmemiş olsalardı bizi linç edebilirlerdi” dedi.

PIŞMANLIK VE TALEPLER

Tok, silahı kullanma amacının öldürmek olmadığını, sadece kendilerini savunmak olduğunu vurgulayarak, “Eğer öldürmek isteseydim tabancamda bulunan diğer mermileri sıkabilme imkanım vardı” dedi. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Tok, “Bana saldıran kişilerden davacı ve şikayetçiyim” diye belirtti. Son olarak, serbest bırakılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Tok’un “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

ÇALIŞANLARDAN AÇIKLAMALAR

Olay anını yaşayan çalışanlar da yaşananları aktardı. Emine Karakaya, gürültü Türklerinin sipariş vermesinin ardından mutfağa gittiğini, diğerlerinin ise içeri girip rahatsız edici gürültü çıkardığını belirtti. Polis çağrısı esnasında darp olaylarının devam ettiğini ifade eden Karakaya, “Ellerine geçen masa, sandalye, şişe ile saldırıyorlardı” dedi.