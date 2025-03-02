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Silahlı Kavga Sonrası 11 Kişi Tutuklandı

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SİLAHLI KAVGA SONRASI GÖZALTILAR

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı sonrasında, polisin yaptığı operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. 28 Şubat’ta İrfanlı Mahallesi’nde Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş ve bu çatışmada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Olayın gerçekleşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şahısları yakaladı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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