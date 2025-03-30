Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Çorum Caddesi’nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda bilinmeyen bir nedenle başlayan kargaşayla ortaya çıktı. Bu sırada A.Y. ve M.F.Ç., tüfekle açılan ateşle yaralanıyor.

YARALILARA MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Alınan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk ediyor. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanabilmesi için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılıyor. Yetkililer, konuya dair detayların araştırıldığını belirtiyor.