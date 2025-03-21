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Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

SİİRT’TE SILAHLı KAVGA

Siirt kentinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, dün gece saatlerinde Mehmet Sincar Parkı çevresinde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı ve bu tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ İLGİLİ BÖLGEDE

Silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırmak için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alarak, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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