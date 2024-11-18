Silahlı Kavgada Cansum Şener Tutuklandı

ANKARA’DA FENOMENLER ARASINDAKİ ŞİDDET OLAYI

Ankara’da sosyal medya platformu ‘TikTok’ta tanınan fenomenler Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında yaşanan silahlı yaralama olayı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Çağlayan Yıldırım’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Cansum Şener’in ise tutuklandığı ifade edilirken, olayla ilgili görüntülere erişim engeli getirildiği duyuruldu. Olay, 16 Kasım’da Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde gerçekleşti. İki fenomen sosyal medya istediği tartışmayı yüz yüze görüşmek üzere buluşarak devam ettirdi. Ancak tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

CANSUM ŞENER’İN TUTUKLANMASI

Yaşanan arbede sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım’ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Cansum Şener ve erkek arkadaşı M.A. gözaltına alındı. Çağlayan Yıldırım ise hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelerin ardından kendisi de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili bir açıklama yaparak, Cansum Şener’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandığını, M.A. ve Çağlayan Yıldırım hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandığını bildirdi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma aşamasında ‘TikTok’ isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir” denildi.