Silahlı Saldırganlar Kahvehaneyi Kana Buladı

OLAYIN DETAYLARI

Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi’nde yer alan bir kahvehanede Nuh Çifci (43), C.Ç. (37), husumetli oldukları M.M.U. (38), M.U. (28) ve A.A. (28) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Nuh Çifci’nin durumunun ağır olduğunu belirledi ve ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer edildi. Hastanede tedavi altına alınan Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için koordineli çalışmalar gerçekleştirdi. M.M.U. (38), M.U. (28) ve A.A. (28)’nın Seferihisar istikametine yöneldikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takip ederek yaşanan kovalamacanın ardından şüphelileri suç aletiyle birlikte ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerin Nuh Çifci ve C.Ç.’ye ateş açma eyleminin, kendilerini polise ihbar ettikleri iddiası üzerine gerçekleştiği öğrenildi.