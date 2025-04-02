Silahlı Saldırganlar Tutuklandı: Seyhan’da Operasyon

OLAYIN DETAYLARI

Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde, yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.’nın sahip olduğu beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı. Saldırının ardından iş yerinin camları ve kepenkleri mermilerle delik deşik oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi sonucunda ekipler hızla adrese sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine toplamda 57 merminin isabet ettiği tespit edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İNCELEMESİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak’ta meydana gelen bir başka olayda, Mehmet Yılmaz’ın çalışanına içki şişesi attığı bir kavgada Mahmut Ayta’yı tabancayla öldürdüğünü belirledi. Silahtan çıkan kurşunların bu cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Ekipler, dükkanı kurşunlayan şüphelilerin aynı zamanda Ayta’nın yakınları olduğunu saptadı. Tarık T. ve Halil S.’nin, Ayta’nın öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayı ayırmadıkları için M.A.’ya karşı bir husumet besledikleri ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan tespitler sonrasında harekete geçen güvenlik güçleri, Tarık T. ve Halil S.’yi yaşadıkları adreslerde gerçekleştirdikleri baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede yüzleşen Tarık T. ile Halil S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.