Silahlı Saldırı Bilardo Turnuvasını Kana Buladı

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Kolombiya’da yapılan büyük ödüllü bir bilardo turnuvası esnasında meydana gelen silahlı saldırı, canlı yayın sırasında kameralar tarafından kaydedildi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. İki silahlı saldırgan, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki yeni açılan bir bilardo salonuna girerek burada bulunan oyunculara ve izleyicilere ateş açtı. Cumartesi gecesi “Gran Templo del Billar” adlı mekâna zorla giren saldırganlardan biri, ana bilardo salonuna girerek hedefini belirlemeye çalıştı.

SALDIRININ DETAYLARI

Venezuela sınırına yakın Villa des Rosario bölgesinde gerçekleşen olayda, saldırgan birkaç dakika bekledikten sonra aniden ateş açarak iki kişiyi öldürdü. Bu korkunç olay, o sırada sosyal medyada canlı yayınlanan turnuva görüntülerine yansıdı. Yayın kayıtlarında oyuncuların huzur içinde oyun oynadığı, bir kişinin topu vurmak üzere olduğu anlar mevcutken, birden silah sesleriyle herkes yere kapaklandı. Panik içindeki izleyiciler, kamera devrilirken masadan uzaklaşmak için birlikte kaçıştı. Peş peşe gelen silah sesleri yüzünden hem izleyiciler hem de oyuncular büyük bir korkuyla mekândan ayrıldı.

ÖLÜMLER VE YARALILAR

Hayatını kaybeden iki kurbanın tanınmış döviz işlemcisi Edwin Uribe ve bir motosiklet mağazasının sahibi Samir Olarte olduğu belirtildi. Norte de Santander bölgesinin Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Dün gece iki kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgilere karşılık 50 milyon Kolombiya Pesosu (yaklaşık 50 bin TL) ödül veriyoruz” ifadelerini kullandı. Quintero ayrıca, “Birçok tanık, salona ilk giren şüpheliyi gördü. Saldırgan önce oradaki bir kişiyi öldürdü ve ne yazık ki kaçarken de birkaç kişiyi vurdu” açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yerel medyaya göre, yaralanan dört kişi, Duarte Tıp Merkezi’ne kaldırıldı, ancak sağlık durumlarıyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Kolombiya güvenlik güçleri, saldırının Kolombiya ve Venezuela sınırında faaliyet gösteren bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini bildirerek soruşturmaya devam ediyor.