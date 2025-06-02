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Silahlı saldırı ile kaçtı

ARACLA GELEN SALDIRGAN İKİ GENCE ATEŞ AÇTI

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda yürüyen iki genci silahla vurduktan sonra kaçtı. Olay, Kavaklı Mahallesi Baraj yokuşunda gerçekleşti.

AUTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgilere göre, K.C.D. ve T.A. isimli iki arkadaş yürüyüş yaparken, yanlarına yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. Gençler, ayaklarından yaralanarak yere yığılırken, saldırgan otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı iki genç, olayın ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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