Silahlı Saldırı: Kışlalara Baskın Yapıldı

OLAYIN TANIMI

Bolivya’nın Devlet Başkanı Luis Arce, eski Devlet Başkanı Evo Morales’e bağlı silahlı sempatizanların Cochabamba şehrindeki üç askeri kışlaya baskın düzenlediğini açıkladı. Bu eylem Arce tarafından “vatana ihanet” olarak tanımlandı.

AÇIKLAMALAR

Arce, “Evo Morales sempatizanı silahlı grupların Cochabamba’daki üç askeri birliğe saldırdığını Bolivya halkına ve uluslararası topluma bildirmek istiyorum. Askerlerin ve ailelerinin rehin alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri kışlalara saldırılması vatana ihanet suçudur.” dedi.

KENT GENELİNDEKİ REAKSİYON

Bu saldırının Bolivya halkına hakaret olduğunu vurgulayan Arce, kentteki yol kapatma eylemlerini de kınadı.