Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE TRAJİK TARTIŞMA

Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan Mantaş Mahallesi’nde dört çocuk sahibi U.Y. (45) ile eşi Sevcan Y. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir konu yüzünden bir tartışma başladı. Bu tartışma, giderek şiddetli hale gelerek trajik bir duruma dönüştü. U.Y., yanında bulundurduğu silahla eşine ateş etti.

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sevcan Y., olayın ardından hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kadın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi koca, olayın ardından güvenlik güçleri tarafından kısa bir süre içinde yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.