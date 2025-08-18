Silahlı Saldırı Sonucu Taksici Öldü

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Eyüpsultan’da gerçekleşen bir silahlı saldırının ardından, taksiciyi öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam saat 22.00 civarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Saldırgan, Sefer Kaya’ya 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.’yi yakalamak için harekete geçti. Şüpheliyi yakalayan ekipler, M.E.İ.’yi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği’ne götürdü. M.E.İ.’nin, cinayet sonrası yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenildi. Ayrıca, M.E.İ.’nin ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

M.E.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki tüm işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu aşamayla birlikte, olaya ilişkin adli süreç devam ediyor.