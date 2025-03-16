Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşti ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

OLAYIN DETAYLARI

14 Mart Cuma günü yaşanan olayda, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı aracın sürücüsü ile trafikte karşılaştı. A.E., silahını çıkararak aracın üzerine ateş açtı. Bu silahlı saldırı sonucunda araçta bulunan D.B. ağır yaralandı. A.E. ise olay sonrası kaçmayı başardı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Şüpheli A.E., detaylı bir takip sonucu kısa süre içerisinde yakalanırken, saldırıya karışan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.