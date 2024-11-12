Silahlı Saldırı: Uçak Diğer Ülkeye Gitti

SPIRIT HAVAYOLLARI UÇAĞINA SİLAHLI SALDIRI

ABD’nin düşük maliyetli havayolu Spirit Havayolları’nın bir yolcu uçağı, silahlı saldırıya maruz kaldı. Florida’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a sefer yapan uçak, havalimanına yaklaşırken saldırıya uğradı. Bu olayın ardından uçak, Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santiago’ya yönlendirildi.

HASAR GÖREN UÇAK VE YARALILAR

Spirit Havayolları, uçağın Santiago kentine inişi esnasında hasar gördüğünü ve bu nedenle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Saldırıda bir mürettebat yaralanırken, yolcular arasında yaralanan olmadığını belirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise merminin arka çıkış kapısının yakınından geçerek koridorun karşısındaki baş üstü bölmesine isabet ettiği gözlemlendi.