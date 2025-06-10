Silahlı Saldırı Yargılaması Başladı

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a yönelik yapılan silahlı saldırıyla ilgili suç örgütü üyelerinin yargılanmasına başlandı. Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda duruşma gerçekleştirdi. Duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Süreç sanıkların kimlik tespitleriyle devam ediyor.

IDDIANAMEDEKİ DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişinin “müşteki”, 61 kişinin “sanık” olarak yer aldığı kaydediliyor. İddianamede, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ilerlemesinde Aziz Yeniay’ın ve seçim ekibinin, 10 Şubat 2024’te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ettiklerinin aktarıldığı belirtiliyor. Yeniay, programını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlanırken, saldırganların bulunduğu aracın camlarından ve açılır tavanından açtıkları ateşle dernek binasının önünü hedef aldı.

AĞIR YARALANMA VE SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların, sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu’nun hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaralanmasına neden olduğu ifade ediliyor. Saldırganların olay yerinden hızla uzaklaştığı ve güvenlik kamerası kayıtları, sanıkların ifadeleri, raporlar ve saha araştırmaları neticesinde eylemin “Bayrolar Grubu” olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor. Yurt dışında bulunan firariler Bayram ve Fevzi Eminanç’ın örgütün elebaşları olduğu, Türkiye’de bulunan “Sefir” kod adlı temsilcisi Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettiklerinin belirlendiği aktarılıyor.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, suç örgütünün düzenlediği silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve diğer gayrimeşru işlerden kazanç sağladığı belirtildi. Ayrıca, Aziz Yeniay’a yönelik saldırıda kullanılan uzun namlulu silahın, daha önce başka bir saldırıda da kullanıldığı ifade ediliyor. İddianamede, eyleme katılan sanıklar için istenen cezalar arasında, suç örgütünün elebaşları için 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası, kamu görevlisine karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs edenler için 65’er yıldan 100’er yıla kadar hapis talepleri yer alıyor. Ayrıca 57 sanık için de değişen sürelerde hapis cezası öngörülüyor.