Silahlı Saldırıda Avukat Yaralandı

Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir plazada meydana geldi. İddialara göre, borç alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf dava açtı. Uzlaşmaya giden taraflardan birinin müvekkili ile görüşen Avukat Yasin İçli, taraflardan M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Avukat İçli, ayaklarından vurularak yaralandı ve saldırgan M.K. olay yerinden kaçtı.

YARALANAN AVUKAT HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Avukat İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

BARO BAŞKANINDAN KINAMA AÇIKLAMASI

Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Av. Yasin İçli, avukat arkadaşının bürosundayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; avukatlara ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Baro olarak olay yerindeyiz. Adli mercileri faillerin tespiti ve adaletin sağlanması için derhal göreve çağırıyoruz” şeklinde konuştu.