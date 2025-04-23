Silahlı Saldırıda Bir Kişi Yaralandı

Olayın Gelişimi

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kahvehanede silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda bir kişi ayağından yaralandı. Olayın detaylarına göre, saldırı saat 20.30 civarında Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Bağarası Pazaryeri’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Şahısların Kimlikleri ve Yaralanma Durumu

Saldırıyı gerçekleştiren Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.’ye (24) ateş açtı. Açılan ateş sonucu Melih B, sağ ayak bileğinden yaralandı. Olay yerinde çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın hemen ardından şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri olan Aycan G. yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kahvehanede ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, jandarma olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.