Silahlı Saldırıda İki Kadın Vuruldu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SALDIRIYLA BAŞLADI

Giresun’un Aksu mahallesindeki Sosyal Bilimler Lisesi’nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen bir olayda, okulun güvenlik görevlisi, kurumda hizmetli olarak çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurdu. Olayın sonucunda abla olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kız kardeşi hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.

OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALELER

Olayla ilgili bilgiler doğrultusunda, Sosyal Bilimler Lisesi’nde güvenlik görevlisi A.T. (53), henüz belirlenemeyen bir sebeple temizlik görevlisi Rana Çavuş Gökçin (27) ve onun ablası Yonca Çavuş’u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okulda çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızlı bir şekilde sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen, Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

KAÇAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Saldırıyı gerçekleştiren A.T.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, A.T.’nin daha önce cezaevinden tahliye olduğu ve toplumda yeniden kazandırılması amacıyla okulda istihdam edildiği öğrenildi.