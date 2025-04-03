Silahlı Saldırıda Şehit Bekçiye Tören

ŞEHİT BEKÇİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Bağcılar’da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekçi Uğur Gölçek için Fatih Camii’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından şehit bekçi, Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi’nde, geçtimiz Salı akşamı saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler, 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bu saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehidin ailesi, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı, kılındıktan sonra şehit bekçi Uğur Gölçek’in cenazesi, omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLDİ

Cenaze töreninin ardından şehit bekçi, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Uğur Gölçek’in, hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı ve toplumda derin bir yas havası oluşturdu.