Haberler

Silahlı Saldırıdan Sonra Hastanede Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da bir dolmuş sürücüsü silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna isabet eden kurşunlara rağmen 600 metre kadar aracı sürmeyi başardı. Ancak bilincini kaybettikten sonra elektrik direğine çarpan sürücü, hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

SALDIRININ DETAYLARI

İddialara göre, yolcularını bırakmasının ardından evine gitmek üzere yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz’e (47), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla defalarca ateş açıldı. Sırtı ve bacaklarından yaralanan Gündüz, yaklaşık 600 metre boyunca aracı kullanmaya devam etti. Ancak bilincini kaybettikten sonra dolmuş elektrik direğine çarparak durdu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gündüz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gündüz’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.