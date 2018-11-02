Sıla’nın avukatından açıklama

Sıla ile sevgilisi Ahmet Kural arasında yaşanan kavga ile ilgili açıklama geldi.

Sıla ile sevgilisi Ahmet Kural arasında yaşanan kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuya ilişkin son açıklama Sıla Gençoğlu’nun avukatından geldi.

İşte avukat Rezan Epözdemir’in açıklamaları:

Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili

Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek.

soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız.

Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor. Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez.

Benzer travmaları gördük. Sıla’nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Koruma talebimizi de başvurmuş olduk.

TRT