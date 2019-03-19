Sıla’nın itirazı reddedildi

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Sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla’nın Ahmet Kural’ın takipsizlik kararı reddedildi.

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 12 gün önce yapıldı.Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Hakimlik, Sıla’nın itirazını reddetti.

“DELİLLERİ YOK ETME, GİZLEME”

Sıla; bir haber bülteninde, üzerinde oynanmış görüntüler yayınlandığını ve bunların Ahmet Kural tarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Kural hakkında, ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme’ suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.

Savcılık, kararında videonun zaten sosyal medyada dolaştığını belirtti. Daha sonra Sıla, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran ünlü şarkıcının itirazı, kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle hakimlik tarafından reddedildi.

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