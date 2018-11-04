Sıla’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun savcıya verdiği ifadeye ulaştı. Sıla’nın ifadesinde küllük ile dayak kısmı yalanlanırken Ahmet Kural’ın kendisini ölümle tehdit ettiği yer alıyor.

Şarkıcı Sıla, Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Ahmet Kural’dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Sıla kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı.

“GİT BURADAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Kanal D haberde yer alan bilgiye göre, Sıla ifadesinde Kural’ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını belirtti.

Sıla darp olayında Kural’ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural’ın elinde küllük olduğu sırada Sıla’ya “git buradan seni öldürürüm” dediği de yar aldı.

Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu almıştı. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da Pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla’ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.