Şilankar Viyadüğü’nde Trafik Aksadı

ŞİLANKAR VİYADÜĞÜ’NDE YAŞANAN KAYMA

Erzurum-Artvin karayolunun tek geçiş güzergahı olan Şilankar Viyadüğü’nde meydana gelen kayma olayı, trafiğin saatlerce aksamasına neden oldu. Yusufeli Barajı yapımı kapsamında inşa edilen yeni yol güzergahında gerçekleştirilen viyadük ve yol çalışmalarının ihalesi nedeniyle ulaşım sık sık durduruluyor. Yol, 1 saat boyunca kapatılıyor, ardından 15 dakika süreyle kontrollü bir şekilde açılıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Uluslararası öneme sahip olan bu yolun sık sık kapatılması, vatandaşların tepkisini çekiyor. Herhangi bir kolluk kuvvetinin bulunmadığı durumlarda, trafiği taşeron firmanın durdurması sürücülerin tepkisini daha da artırıyor. Özellikle araçlarda yolculuk eden çocuklar ve aileler, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşıyor. Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar, tünel çıkışında yol kenarında piknik yapmaya çalışırken, sürücü ve yolcular da gıda ve su ihtiyaçlarını paylaşarak gidermeye çabalıyor.

ELAZIĞ’DA EĞLENCELİ BEKLEYİŞ

Tünel içindeki bazı yolcular ise halay çekerek bekleyişi eğlenceli hale getiriyor. Bu denli önemli bir güzergahın uzun süre kapalı kalması, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılanıyor.