Şile Ayazma Plajı’nda Kayıp Genç Bulundu

DENİZE GİREN GENÇ KAYBOLDU

Şile Ayazma Plajı’nda denize giren 22 yaşındaki bir genç kayboldu. 20 Haziran Cuma günü Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali ve Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid, şiddetli dalgalara kapılıp çırpınmaya başladı. Olayı fark eden çevredekiler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali’yi kurtararak kıyıya çıkardı. Ancak, Saif Eddün Alobaid dalgalar arasında kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kayıp genci bulmak amacıyla çalışmalara başladı. Yapılan aramalar sonucunda gencin cansız bedenine mendireğin dibinde ulaşıldı.

CENAZE MORGAYA KALDIRILDI

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, morga gönderildi. Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.