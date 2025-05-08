Şile’de Altyapı Çalışması Sırasında Göçük

ÇALIŞMA SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Şile’de, İSKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sırasında bir göçük oluştu. Bu göçük nedeniyle toprak altında kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.

KAZILAR SIRASINDA BİR İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Olay, Şile’nin Çavuş Mahallesi Asya Caddesi’nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ ekipleri, altyapı çalışmaları esnasında kazı yaparken, 42 yaşındaki Mehmet T. isimli işçi toprak altında kalarak mahsur kaldı. Çalışanların acil ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI VE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis, güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, yoğun bir çabanın ardından göçük altındaki işçiyi kurtarmayı başardı. İlk müdahaleden sonra, yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra işçinin durumu stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.