Şile’de Bir Erkek Cesedi Bulundu

ŞİLE HARMANKAYA ÇEVRESİNDE CENAZE BULUNDU

Şile Harmankaya bölgesindeki bir koyda erkek cesedi bulundu. Olay, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ATV ile bölgeye gelen bir kişi denize girdiği sırada dengesini kaybedip düştü.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde hareketsiz şekilde bulunan şahıs ekiplerce sudan çıkarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cesedin, Korucuköy Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Okan’a ait olduğu tespit edildi. 22 Ağustos 1979 doğumlu Okan’ın, olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi. Okan’ın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.