Şile’de Denize Girmek Yasaklandı

DENİZE GİRİŞ YASAĞI AÇIKLANDI

Şile Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliğinin artması nedeniyle 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan itibaren ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçe sınırları içerisinde denize girişi yasakladı. Bu durum, güvenlik kaygılarıyla bağlantılı olarak alındı.

Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır” ifadesi kullanıldı. Bu yasak, bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmiştir.

İnegöl’de 4 Yaşındaki Çocuk Havuzda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kreşte yüzme etkinliği esnasında sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü ve boğulma riskiyle hastaneye kaldırıldı. Aile endişeli.
Sultanbeyli’de Tesla, tıra çarptı

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda bir Tesla, seyir halindeki tıra çarparak hasar gördü. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve trafik sıkışıklığı yaşandı.

