Şile’de Denize Girmek Yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliğinin artması nedeniyle 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan itibaren ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçe sınırları içerisinde denize girişi yasakladı. Bu durum, güvenlik kaygılarıyla bağlantılı olarak alındı.

Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır” ifadesi kullanıldı. Bu yasak, bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmiştir.