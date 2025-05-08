Şile’de Düşen Genç Kurtarıldı

JET SKİDEN DÜŞEN GENÇ KURTARILDI

ŞİLE’DE JET SKİYLE AÇILAN GENÇ SUYA DÜŞTÜ

İstanbul’un Şile ilçesinde bir genç, jet ski ile denize açıldıktan sonra dengesini kaybederek suya düştü. Olay, Şile sahilinde meydana geldi ve genç, açığa doğru sürüklendi. Yakınında bulunan vatandaşlar durumu hemen fark ederek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen kurtarma botları ve sahil güvenlik ekipleri, sürüklenen genci kurtarmak için harekete geçti. Genç, kısa sürede kıyıya çıkartıldı ve ambulansa alındı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Ayrıca, kurtarma anları bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ne denli hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Tüm ekipler, gencin sağlık durumunu yakından takip ediyor.