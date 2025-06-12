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Şile’de Kamikaze Dronu Bulundu

DÜZENEK ŞİLE UZUNKUM PLAJI’NDA BULUNDU

Şile Uzunkum Plajı’nda, Ukrayna’ya ait olduğu değerlendirilen bir kamikaze dronu olduğu düşünülen bir düzenek tespit edildi. Üzerinde patlayıcı bulunduğu iddia edilen bu dron benzeri cihaz, SAS Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Olay, plajda saat 12:30 civarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, deniz kenarında kamikaze drona benzeyen bir düzenek fark edildi. Durum kısa sürede Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirildi. İhbarın ardından, olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, kamikaze dron olabileceği düşünülen düzenek üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında bu düzenek, SAS Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından detaylı incelenmek üzere götürüldü.

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