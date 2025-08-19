Şile’de Mühimmat İmha Edildi

ŞİLE’DE CİSİM İMHA EDİLDİ

Şile’de meydana gelen bir olayda, sahile vuran ve mühimmat olabileceği düşünülen bir cisim, ilgili ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Balibey Mahallesi Kırandere Plajı’nda deniz kenarında bulunan ve vatandaşların roket başlığına benzettiği cisimle ilgili durum, hızlı bir şekilde yetkililere bildirilmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yapılan ihbarın ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, cismi kontrollü bir şekilde imha etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar için endişe verici bir durum olsa da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde tehlike ortadan kaldırılmış oldu.