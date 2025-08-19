Haberler

Şile’de Mühimmat İmha Edildi

ŞİLE’DE CİSİM İMHA EDİLDİ

Şile’de meydana gelen bir olayda, sahile vuran ve mühimmat olabileceği düşünülen bir cisim, ilgili ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Balibey Mahallesi Kırandere Plajı’nda deniz kenarında bulunan ve vatandaşların roket başlığına benzettiği cisimle ilgili durum, hızlı bir şekilde yetkililere bildirilmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yapılan ihbarın ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, cismi kontrollü bir şekilde imha etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar için endişe verici bir durum olsa da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde tehlike ortadan kaldırılmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.